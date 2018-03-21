На Луганщине посчитали рынки. Новости

В Луганской области действуют 30 торговых рынков. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы, сеть рыночного хозяйства области насчитывает 30 рынков (5 продовольственных, 5 непродовольственных, 20 смешанных) и 13 торговых площадок (5 продовольственных, 1 непродовольственный, 7 смешанных) общим количеством 10,6 тыс. торговых мест. На территории области работают 9 крупных рынков (площадь которых – 0,9-3,0 га и более).

По сравнению с предыдущим годом сеть рыночного хозяйства увеличилась на 4 объекта. Так, в течение 2017 года начали действовать торговые площадки в Старобельске и Рубежном, в Белокуракино и Станице Луганской.

Луганский областной союз потребительских обществ является основателем 5-ти рынков в городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Кременная.

Наибольшее количество рынков – в Лисичанске (7 рынков площадью 3,5 га на 2,1 тыс. торговых мест) и Северодонецке (5 рынков площадью 2,9 га на 3,1 тыс. торговых мест). По 3 рынка находится в Попаснянском (площадью 1,7 га на 539 торг. мест) и Новопсковском (площадью 1,3 га на 470 торг. мест) районах.