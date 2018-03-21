Чемодан без ручки: Почему Путину не нужен Донбасс. Новости

Война на Донбассе экономически невыгодна президенту России Владимиру Путину, потому что РФ несет в связи с этим значительные финансовые потери. Об этом рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.
«На Донбассе подвижки возможны. Дело в том, что этот безумный посыл, который наш президент сделал и миру, и стране, он не отменяет определенной прагматики. Надо же и дороги когда-то ремонтировать, а не только руками размахивать, а Донбасс для наших властей – это чемодан без ручки», – говорит он.
«Он никому не нужен, никакой радости от него нет, ничего хорошего, кроме плохого для России – гигантские расходы, постоянные неприятности и прочее. Поэтому, конечно, если бы Путин нашел способ замириться на Донбассе, но так, чтобы сохранить лицо, чтобы он хотя бы своему народу мог объявить о победе, то он вполне может на это пойти», – продолжил Гозман.
Политик добавил, что Кремль ищет способы избавиться от неподконтрольной Украине части Донбасса и подвижки в этом переговорном процессе между Россией и США вполне возможны. «Возможны потому, что никаких шансов победить у нас на Донбассе нет, но есть определенная усталость – и психологическая, и финансовая от этой войны в нашей стране есть. Поэтому я бы не списывал со счетов Волкера, Суркова», – сказал он.
Гозман также считает, что после президентских выборов в России, главный вопрос – будет ли РФ ввязываться в новые войны, не только на Донбассе.
Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, специальный представитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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