Берегите попы, руки и ноги: В Донецке – гололед (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке 20 и 21 марта – гололед. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Донецк. Ледниковый период наступил. Берегите попы, руки и ноги...», – пишут в одном из местных сообществ.

Дончане публикуют фото, жалуются на то, что улицы не посыпаны песком, а также пишут, что травматологи без работы не останутся:

Евгений: «Травматологи без работы не останутся»;

Вячеслав: «Жуть»;

Егор: «Соли и песка нет, но вы держитесь. Всего вам доброго и хорошего настроения, когда с поломанными ногами будете ехать в травмпункт»;

Александр: «Я надеюсь, посыпят»;

Сергей: «Вчера и сегодня – день жестянщика»;

Алексей: «Блииин! Токо что ходил с собакой гулять, пожалел, что коньки не взял. Но с собаки насмеялся»;

Анастасия: «Пр. Ильича, 20 марта. Зеркало!».

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