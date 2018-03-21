Берегите попы, руки и ноги: В Донецке – гололед (Фото). Новости

Берегите попы, руки и ноги: В Донецке – гололед (Фото)

ДН

21.03.18 09:21dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном Донецке 20 и 21 марта – гололед. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Донецк. Ледниковый период наступил. Берегите попы, руки и ноги...», – пишут в одном из местных сообществ.

Дончане публикуют фото, жалуются на то, что улицы не посыпаны песком, а также пишут, что травматологи без работы не останутся:

  • Евгений: «Травматологи без работы не останутся»;
  • Вячеслав: «Жуть»;
  • Егор: «Соли и песка нет, но вы держитесь. Всего вам доброго и хорошего настроения, когда с поломанными ногами будете ехать в травмпункт»;
  • Александр: «Я надеюсь, посыпят»;
  • Сергей: «Вчера и сегодня – день жестянщика»;
  • Алексей: «Блииин! Токо что ходил с собакой гулять, пожалел, что коньки не взял. Но с собаки насмеялся»;
  • Анастасия: «Пр. Ильича, 20 марта. Зеркало!».

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