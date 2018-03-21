У нардепов будет гореть земля под ногами: Луценко заявила, что дело Савченко только начало. Новости

Народные депутаты Украины, не только Надежда Савченко, позволяют себе слишком много публичных высказываний, в которых звучат призывы к насилию, и им придется за это отвечать. Об этом в эфире «5 канала» заявила представитель президента Украины в Верховной Раде и замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко.

«Подтвердились эти две гранаты, есть свидетели, которые их видели [у Савченко в парламенте]. Это и стало причиной того, чтобы усилить режим проноса народными депутатами собственного легального оружия, что будет сделано и предложено уже спикером парламента Парубием. Будут стоять соответствующие сейфы-шкафчики на входе. Депутат приходит, складывает оружие и проходит через детектор», – говорит она.

По ее словам, народный депутат Украины Надежда Савченко серьезно готовилась к теракту в Верховной Раде. «Была очень серьезная подготовка внутри парламента, где должны были быть уничтожены не только народные депутаты, но и президент, и премьер-министр. Должен был быть выбран тот день, когда максимальное количество представителей власти были бы», – заявила Луценко.

Она напомнила также о громких заявлениях с призывами к насилию других народных депутатов. «Давайте вспомним, что происходило во время голосования закона о реинтеграции Донбасса в первом чтении. Соболев на трибуне вырывает микрофон, отвлекает внимание. Левченко кричит с трибуны: "Я буду взрывать эту Верховную Раду". Есть запись видео. И никто не дал оценку этому, кстати», – продолжила Луценко.

«Семен Семенченко и Парасюк, которые закрывали проходы, когда дымовые шашки были вкинуты в зал, депутаты не могли выйти прокашляться. Разве это не инсценировка, чтобы посмотреть? Не заготовка, не модель, чтобы посмотреть, как будет себя вести охрана Верховной Рады, готова ли охрана к таким событиям?», – сказала она.

Луценко добавила, что фракция «Блок Петра Порошенко» будет голосовать за снятие неприкосновенности с народного депутата Украины. «Предварительно, если доказательства действительно неопровержимые, фракция приняла решение – будем голосовать за все три предписания. Насколько я знаю, звонят отдельным депутатам неизвестные люди с неопределенного номера с давлением, угрозами о том, чтобы не голосовать за снятие неприкосновенности [с Савченко]. Мы понимаем серьезность этого вопроса», – отметила она.

«Вызывали Семена Семенченко на допрос в Генеральную прокуратуру. Он не явился на этот допрос, мотивируя тем, что ему выехать или уехать. Это означает, что у отдельных народных депутатов будет гореть земля под ногами. Это только начало», – заявила Луценко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 марта, на заседании регламентного комитета парламента будет представлено видео с доказательствами причастности народного депутата Надежды Савченко к подготовке теракта в Верховной Раде для принятия решения о снятии с нее неприкосновенности.

20 марта нардеп Савченко пыталась взять главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана на поруки, но по решению Апелляционного суда г. Киева он останется под арестом. Также стало известно, что Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины. После суда над Рубаном Надежда Савченко дала брифинг, в ходе которого сделала ряд признаний по обвинениям генерального прокурора.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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