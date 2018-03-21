Отрубил голову и выставил на улицу: В Горловке мужчина топором и вилами убил соседа. Новости

В неподконтрольной Горловке (Донецкая обл.) местный житель совершил преднамеренное убийство своего соседа и рассказал, как планировал преступление и почему. Об этого говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что убийство было совершено в Никитовском районе Горловки. Задержанный утверждает, что сосед ему неоднократно угрожал. «Говорил: "Я твою хату, я вор-профессионал, сколько ты живешь, у меня на каждый замок твой ключ есть. Я туда хожу, как в музей, как только вы уходите". Он не только брал, что ему надо, он отраву кидал, мне признался. Говорил: "Ты сдохнешь, и весь твой дом заберем"», – рассказывает мужчина.

«Я это все прокрутил в голове и пришел к выводу – горбатого могила исправит. Надо убивать. Я взял топор, вышел на улицу, а потом подумал – надо и вилы взять, топор может выбьет из рук. Я сам открыл калитку, не разговаривал с ним – я пришел убивать. Но тут борьба получилась. Я его вилами ударил, а у него бронежилет, я ж не догадывался», – признался задержанный.

Мужчина наносил удары соседу, пока тот не перестал подавать признаки жизни, после чего отрубил ему голову и выставил на улицу на всеобщее обозрение. Прибывшие «полицейские» задержали убийцу на «горячем». Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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