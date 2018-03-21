Сводка из зоны АТО за 20 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен, 1 – получил боевую травму. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов участники незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции сил АТО в районе населенного пункта Пески. Также из гранатометов и противотанкового ружья противник вел огонь по силам АТО у Авдеевки.

На луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел укреплений сил АТО неподалеку Станицы Луганской, а из минометов калибром 82 мм и зенитной установки – вблизи Троицкого. Кроме того, минометы калибром 82 мм НВФ применили по силам АТО у Луганского.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 1 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 35 единиц. Под огонь попали окрестности Ясиноватой».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.