На Луганщине военные инженеры укрепляют переправы через реку (Фото). Новости

В Луганской области военные инженеры укрепляют переправы через реку и расчищают от снега дороги к прифронтовым населенным пунктам.

В связи с обильными снегопадами и погодными условиями уровень воды в реках быстро растет. В работах по расчистке дорог участвуют бойцы ВСУ и задействована военная техника. «Обеспечиваем, чтоб можно было доставить на противоположный берег продукты, медицинское обеспечение, больных», – сообщил военнослужащий ВСУ Виталий.

«На сегодняшний день опять появилась потребность добавить еще одну речную переправу, в связи с тем, что речка разлилась. За ночь вода поднялась до 6 см», – добавил боец ВСУ Руслан.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «5 канал»