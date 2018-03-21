НВФ срывают процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, – штаб АТО. Новости

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что 20 марта около 19:25 НВФ открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины. Об указанном обстреле украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Как и предыдущий обстрел позиций неподалеку Станицы Луганской, который был задокументирован 15 марта, так и нынешний свидетельствуют о нежелании НВФ оставлять удерживаемые позиции, считают в штабе АТО.

Как отметили в пресс-центре, со своей стороны, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы.

Напомним, члены «ЛНР» 18 марта обвинили ВСУ в срыве отвода сил и вооружения на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Также сообщалось, что 5 марта в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.

Читайте также: