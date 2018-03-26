Из прифронтовой Попасной – на витрины Франции: Как швеи Луганщины одевают европейцев (Фото). Новости

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) на швейной фабрике шьют одежду для магазинов во Франции. Предприятие открыла местная жительница Елена Бурьян, которая до этого 16 лет проработала оператором автозаправочной станции.

В Попасной на въезде в город – блокпосты, вокруг – позиции украинских военных. До линии разграничения отсюда всего около 10 км. Несмотря на объявленное перемирие, в Попасной слышны звуки взрывов и стрельба – и днем, и ночью. Из-за боевых действий в город не вернулись тысячи жителей.

По словам мэра Попасной Юрия Онищенко, из 22 тыс. человек населения сейчас в Попасной проживают около 4 тыс. «В январе 2015 года у нас в городе работало всего 3-4 продуктовых магазина, промышленные магазины все были закрыты, рынки все были закрыты», – говорит он.

Некоторые магазины закрыты и сегодня, но в Попасной открылась и работает швейная фабрика. По словам ее владелицы Елены Бурьян, даже в период обострения ситуации на фронте работу не прекращали. «Работают многие женщины, не имея кормильца в семье. У нас когда-то оставалось только 8 швей, которым некуда было деться. Мы все равно продолжали работать. И под обстрелами ходили на работу, и падали под заборы, пока до работы доходили, и приходили все грязные», – вспоминает она.

Женщина до начала боевых действий долгое время работала оператором автозаправочной станции. «Я проработала там 16 лет, а потом нефтебазу закрыли, и мне надо было чем-то заниматься. У нас была в городе швейная фабрика, которая 4 года не работала. Узнали, что у меня есть швейное образование, предложили попробовать. Я попробовала и у меня получилось», – рассказывает Елена.

Но собственники закрыли швейное предприятие, и она открыла свое. Начинала со 100 кв. м подвала, а со временем перевезла производство в здание бывшего спортивного клуба. «Когда началась война, этот клуб закрылся, и потихоньку его разграбили: побили окна, выбили двери. Я присмотрела это здание, решила восстановить и сделать здесь швейный цех», – говорит предприниматель.

Здание она отремонтировала за собственные средства, а за счет гранта приобрела новое швейное оборудование, пригласила на работу швеи и производство закипело. На швейной фабрике полный цикл производства – от раскройки до упаковки готовых изделий. «Получаем ткань, здесь ее раскраиваем. У нас есть задание, по которому мы выполняем, сколько нам необходимо сделать полотен. Стелим выкройку, резчик режет. Сейчас мы обшиваем платья», – отмечает Елена.

За день на швейной фабрике конвейерным способом изготавливают 100-120 вещей. Готовые изделия отглаживают, пакуют, вешают ценники по желанию заказчика. Цены – европейские, потому что продавать их будут в магазинах Франции. В Украине этих изделий нет, но страна-производитель указана в ценнике. С предприятием-заказчиком из Франции швейная фабрика в Попасной работает с самого начала своей деятельности. Заказчик предоставляет все – ткань, выкройки, упаковку, обеспечивает логистику. Задание швей – изготовить.

«Находимся в такой зоне, что бывает свет отключают, бывают бомбежки. Несмотря на это, у нас есть договорные обязательства. Договор мы составляем за 2-3 месяца. Мы должны вложиться в эти сроки и выполнить условия поставки», – рассказывает владелица фабрики.

На ее предприятии бухгалтером работает родная дочь, а в целом работой обеспечены 30 женщин. Мастер швейного цеха Татьяна Хамлова работает здесь после того, как прошла переквалификацию и обучение. «В нашем городе не широкий выбор профессии – это либо торговля, либо крановщики. Но это не по мне, поэтому решила попробовать», – говорит она.

Швея Татьяна Самсонова добирается до работы в Попасную час электричкой из Лисичанска. «Если раньше Лисичанск был весь в заводах, то сейчас там вообще ничего нет. Куда деваться? Ехать на Москву или куда-то – я не поеду, поэтому я езжу сюда. Меня это устраивает», – делится женщина.

Владелица швейной фабрики Елена Бурьян сама за швейную машинку садится редко, чтобы показать ученику, как нужно шить и что конкретно требуется. Предприниматель отмечает, что помощь государства ее бизнесу бы помогла, но пока такой поддержки нет. «У нас некоторые предприятия – вагоноремонтный завод, локомотивное депо, они получают 25% к зарплате людям за то, что они находятся в этой зоне, а нам не дают эту помощь людям», – сказала она.

Несмотря на это, Елена Бурьян планирует расширять швейное производство в Попасной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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