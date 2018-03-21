Тактическая ошибка Кремля: Россия устала от войны на Донбассе. Новости

Полномасштабные боевые действия на Донбассе изначально не входили в планы Кремля по экспансии территории Украины, экспертная команда президента РФ Владимира Путина допустила ряд тактических ошибок в своей стратегии. Об этом рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

«Путин там воюет не потому, что он ненавидит украинцев, или поддерживает какие-то "Донецкую и Луганскую народные республики". Плевать ему на них, как вы понимаете, а потому воюет, что так случилось. Война на Донбассе – это результат тактической ошибки наших властей», – говорит он.

«Операция предпринималась не для того, чтобы захватить эти два никому не нужных города, абсолютно. Операция предпринималась для того, чтобы захватить значительную территорию Украины – 8 юго-восточных областей. Либо создать там марионеточное государство – "Малороссия", "Новороссия", еще какая-нибудь "-россия", либо присоединить их к России, как присоединили Крым», – сказал Гозман.

Российский политик также считает, что после президентских выборов в России, главный вопрос – будет ли РФ ввязываться в новые войны, не только на Донбассе. При этом он не исключил, что Путин может пойти на уступки в переговорах с США по возвращению Донбасса под контроль украинских властей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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