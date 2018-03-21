Здоровье удерживаемого в «ДНР» Асеева ухудшается, – Фирсов. Новости

Здоровье удерживаемого в «ДНР» украинского блогера Станислава Асеева (Васина) ухудшается. Об этом сегодня, 21 марта, сообщил экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

Фирсов отметил, что надеялся на освобождение блогера «по одному из каналов коммуникации», однако он «вошел в тупик». «Информация о состоянии Стаса Асеева (Васина). Долго не писал, потому что надеялись на освобождение по одному из каналов коммуникации, но он постепенно вошел в тупик… Периодически со Стасом добивается встречи его мать. Иногда такую ​​возможность ей предоставляют», – сообщил экс-нардеп.

«Стас жив. Пытается держаться. Но жалуется на состояние здоровья. Его и дальше мучает хронический бронхит, который у него еще с детства. И сильная зубная боль», – рассказал Фирсов о состоянии удерживаемого.

По словам Фирсова, планируется издание сборника статей Асеева о ситуации на неподконтрольном Донбассе, чтобы привлечь внимание к его незаконному удержанию.

Напомним, что в «ДНР» продолжают удерживать блогера Станислава Васина (настоящее имя Станислав Асеев), работавшего в Донецке. Стаса арестовали 2 июня 2017 года. При этом в «ДНР» отказывались признавать факт задержания, и «полиция ДНР» даже объявила в розыск блогера как пропавшего без вести жителя Донецка. Но после «министерство госбезопасности ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них.

В свою очередь СБУ сообщила, что Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».

При этом по информации друга блогера, экс-нардепа Егора Фирсова, «ДНР» отказалась включать Стаса Асеева в списки на обмен пленными 27 декабря. «Наша сторона просит выдать 94 человека, а сторона ЛДНР готовы отдать только 74. Причем их позиция по этим 20 людям остается непонятной. К моему большому сожалению, среди тех, кого не хотят менять есть имя Стаса Асеева (Васина), украинского журналиста, который был похищен и пленен. Насколько я знаю, сторона ДНР настроена по отношению к Стасу крайне враждебно, они признают факт его заключения, но обменивать отказываются», – сообщил Фирсов.

Ранее сообщалось, что блогера Станислава Асеева удерживают в Донецке, в бывшем арт-центре «Изоляция». Об этом рассказал украинский ученый-религиовед из Донецка, освобожденный из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года, Игорь Козловский.

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