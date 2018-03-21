В «ДНР» продолжают менять «чиновников»: Вместо Яроша теперь Ковыршин. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко уволил «заместителя министра молодежи, спорта и туризма» Алексея Яроша. Соответствующий «указ» был опубликован сегодня, 21 марта, местными интернет-ресурсами.

«Постановляю: освободить от занимаемой должности заместителя министра молодежи, спорта и туризма ДНР Яроша Алексея Васильевича», – говорится в «указе», который был подписан и вступил в силу 13 марта.

Также опубликован «указ», в соответствии с которым на указанную «должность» назначается Дмитрий Ковыршин. Ковыршин ранее был «исполняющим обязанности руководителя аппарата совета министров ДНР».

Напомним, на неподконтрольной Донетчине «глава ДНР» Александр Захарченко «освободил от должности министра образования и науки» Ларису Полякову.

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