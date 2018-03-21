Миссия Красного Креста в Украине по своим масштабам занимает 9-е место в мире. Новости

В Украине миссия Красного Креста по масштабам своей деятельности занимает 9-е место в мире. Об этом в интервью телеканалу «UATV» рассказал глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман.

Международный комитет Красного Креста открыл свой офис в Украине в феврале 2014 года, во время Революции Достоинства. «На тот момент мы не думали, что у нас появится так много работы. Во время Революции Достоинства нашей главной задачей было оказание первой помощи пострадавшим. Кроме того, мы были заняты представительской работой, связанной с открытием нашего офиса», – рассказывает Эшлиман.

«Аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины заставили нас заняться гораздо более серьезными заданиями. Конфликт на Донбассе напрямую связан с заданиями нашей организации. Мое назначение сюда стало возможностью воплотить наработанный в других странах опыт», – продолжил он.

По его словам, волонтерам в первый год вооруженного конфликта на Донбассе было очень трудно приспособиться к постоянно меняющейся ситуации и надо было с нуля организовать систему логистики по доставке гуманитарной помощи. «Сейчас мы осуществляем около 250 перевозок, каждый день – это около 40 выездов на линию конфликта. Сейчас с нами работают около 400 украинцев и около 100 экспатов. Это значит, что в Украине миссия Красного Креста – 9-я по масштабам проведения в мире», – сказал Эшлиман.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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