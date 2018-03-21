На линии огня: Красный Крест помогает жителям Донбасса выжить и жить. Новости

В зоне боевых действий на Донбассе миссия Красного Креста оказывает помощь мирному населению по разным направлениям, выполняя срочные и среднесрочные задачи. Об этом в интервью телеканалу «UATV» рассказал глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман.

«На линии конфликта мы стараемся организовать первичную медико-санитарную помощь. Мы работаем над проектом обеспечения этого района питьевой водой. Донбасс – густонаселенный регион. Вода поступает из централизованной системы труб, которая тянется с севера на юг, некоторые из них проходят через линию огня», – говорит он.

«Мы поддерживаем водопоставляющую компанию "Вода Донбасса" необходимыми запчастями и материалами для ремонта. Кроме того, мы стараемся организовать полосу безопасности в месте расположения главных водных станций», – рассказал Эшлиман.

По его словам, миссия Красного Креста в Украине также помогает жителям Донбасса материалами для восстановления частных домов и объектов общественного значения – больниц, школ, разрушенных обстрелами. «Мы заняты и среднесрочными заданиями. Сейчас во многих городах и поселках Донбасса идет возобновление экономики и работы рынков. Потребности людей здесь сконцентрированы на возможности заработать. Мы стараемся организовать проекты по поддержке малого бизнеса», – сообщил он.

«Международный комитет Красного Креста также заботится о системе здравоохранения, а именно – оказывает поддержку больницам и здравницам, которые лечат раненых. Мы предоставляем оборудование и лекарства, также мы заботимся о людях, страдающих хроническими заболеваемостями – почечной недостаточностью, диабетом», – добавил Эшлиман.

Как сообщалось ранее, миссия Международного комитета Красного Креста в Украине по масштабам своей деятельности занимает 9-е место в мире.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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