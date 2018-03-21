На Донетчине задержан житель Горловки, проверявший документы на «блокпосту ДНР». Новости

Полиция привлекла к ответственности жителя Горловки, который в 2014 году в Славянске проверял документы на «блокпосту» незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сотрудники сектора превентивной деятельности Славянского отдела полиции в ходе работы с населением получили информацию о том, что «переселенец» из Горловки 1983 года рождения ранее имел отношение к незаконным вооруженным формированиям.

Полицейские установили, что в конце весны 2014 года мужчина приехал в Славянск, и в захваченном незаконными вооруженными формированиями здании горотдела милиции предложил свою помощь. «Новобранца» отправили на блокпост, где он проверял транспорт. Во время проведения активной фазы антитеррористической операции мужчина испугался за свою жизнь и уехал домой.

Позже, будучи уверенным в том, что украинским правоохранителям ничего неизвестно о том, что происходило в Славянске в 2014 году, мужчина выехал из временно неподконтрольной территории для того, чтобы трудоустроиться.

По факту участия в НВФ мужчина привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

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