На Донетчине чиновника ВГА поймали на взятке (Фото). Новости

Сегодня, 21 марта, в 9:00 в служебном кабинете, расположенном в помещении военно-гражданской администрации одного из городов Донецкой области, в порядке ст. 208 УПК Украины, то есть непосредственно после совершения преступления, задержан заместитель руководителя указанной администрации после получения им неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО.

В пресс-службе уточнили, что свои «услуги» в виде принятия положительного решения в конкурсе по аренде коммунального имущества прифронтового города чиновник оценил в 10 тыс. грн. Также сообщается, что чиновник требовал указанную неправомерную выгоду с октября 2017 года по сегодняшний день.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по окончании которых будет сообщено вышеупомянутому лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также будет избрана мера пресечения последнему.

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