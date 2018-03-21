Их сила духа восхищает: Глава делегации Красного Креста о жителях Донбасса. Новости

На Донбассе даже в непосредственной близости к зоне боевых действий местные жители не теряют силы духа. Об этом в интервью телеканалу «UATV» рассказал глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман.

«В Украине впечатляет деятельность волонтеров. Это высокомотивированные люди, которые горят желанием помочь своим согражданам… Надо отметить, что украинцы очень стойкие. Нам приходится бывать на территориях, где совсем рядом ведутся боевые действия. Люди живут практически на линии огня, среди них много представителей старшего поколения», – говорит он.

«Их сила духа восхищает. Я чувствую к ним глубокое уважение», – добавил Эшлиман.

Он добавил, что основная деятельность Красного Креста в Украине сосредоточена на линии соприкосновения, но организация помогает и переселенцам. «Наш офис в Одессе работает с вынужденными переселенцами и организовывает помощь для них. В Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Донецке и Луганске наши представители заняты гуманитарной деятельностью, начиная с неотложных заданий», – рассказал представитель гуманитарной миссии.

Как сообщалось ранее, миссия Международного комитета Красного Креста в Украине по масштабам своей деятельности занимает 9-е место в мире. В зоне боевых действий на Донбассе организация оказывает помощь мирному населению по разным направлениям, выполняя срочные и среднесрочные задачи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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