Железнодорожники выполнят работы на перегоне «Камыш-Заря – Волноваха» в апреле. Новости

В апреле железнодорожники выполнят основные работы по дальнейшему развитию участка «Камыш-Заря – Волноваха». Движение поездов на мариупольском направлении при этом будет сохранено. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги ПАО «Укрзализныця».

В пресс-службе отметили, что в региональном филиале «Приднепровская железная дорога» были согласованы дата начала работ, их продолжительность и объемы, а также особенности организации в этот период пропуска поездов на мариупольском направлении.

Приднепровские железнодорожники проложат еще 2 дополнительных пути на стыковой станции «Камыш-Заря» и построят разъезд на 327-м километре перегона «Магедово – Камыш-Заря», а их донецкие коллеги выполнят усиленный капитальный ремонт нечетного пути на перегонах «Разъезд 376-й километр – Розовка» и «Зачатьевская – Разъезд 376-й километр».

Основные объемы работ, требующие временного ограничения пропуска поездов на мариупольском направлении до 12-18 составов, запланированы на 2-25 апреля. Однако уже несколько недель на станции «Камыш-Заря» работают специалисты по сигнализации и связи Приднепровской железной дороги, которые выполняют монтажные работы в помещении релейной. Это позволит включить в действие устройства СЦБ, как только путейцы проложат на станции дополнительные пути.

«Таким образом будет полностью завершен первый этап проекта по реконструкции участка "Пологи – Камыш-Заря", который одобрило правление ПАО "Укрзализныця" и реализацию которого мы начали в прошлом году», – отметил директор регионального филиала «Приднепровская железная дорога» Николай Кужавский.

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