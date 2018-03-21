В «ЛНР» назвали количество трудоустроенных работников. Новости

В «Луганской народной республике» насчитали около 500 промышленных предприятий, на которых в настоящее время работают более 800 тыс. человек. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов сообщил «министр промышленности и торговли ЛНР» Дмитрий Божич.

«Рабочие места – за 2017 год был прирост 4,5%. На сегодня занято у нас, среднесписочная численность, около 818 тыс. человек. У нас более 100 предприятий готовы к запуску. Никто не говорит, что все решены проблемы. Вопросы те же. В первую очередь – это сырье, второе – это рынок сбыта», – сказал он.

«Мы вышли на рынки Российской Федерации. Кроме РФ, наша продукция пользуется спросом и на рынках дальнего зарубежья. У нас в республике тоже есть рынок сбыта. Мы развиваем сотрудничество и с Донецкой народной республикой», – заявил Божич.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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