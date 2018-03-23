Правозащитники готовы судиться с Кабмином в ЕСПЧ для отмены проверок переселенцев . Новости

В случае, если Верховный суд Украины не признает Постановление №365 Кабинета министров Украины незаконным, правозащитники намерены отстаивать права переселенцев получать пенсии и социальные выплаты без дискриминационных проверок и наравне с другими гражданами в Европейском суде по правам человека. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала юрист «Донбасс SOS» Мария Красненко.
«Если будет проигрыш в Верховном суде – да. В вопросе получения пенсий – однозначно, потому что согласно практике Европейского суда по правам человека, пенсия человека является его имуществом. В этом случае речь пойдет о защите прав граждан в порядке обращения в международные инстанции», – говорит она.
«Жители – внутренне перемещенные или проживающие на оккупированных территориях, не забываем, они – граждане Украины. Никто у них не забирал паспорта и не выносил решения о том, что они не являются таковыми. Государству Украина нужно разработать процедуру, которая будет одинакова для всех и учитывать все моменты», – сказала правозащитница.
Как сообщалось ранее, правозащитники намерены доказывать незаконность проверок переселенцев в Верховном суде Украины, так как считают, что апелляционное решение не имеет достаточных обоснований и содержит ряд фактов, которые не учел суд.
Напомним, 14 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и решил отменить постановление правительства от 8 июня 2016 №365 о порядке назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам.
А 11 января 2018 года Кабинет министров Украины подал апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева. Апелляция Кабмина была удовлетворена судом 27 февраля, постановление №365 по выплатам и проверкам переселенцев не было признано противоправным.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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