Гололед в Донецке: горожане обсуждают ЧС на дорогах города (Фото). Новости

В поледние два дня, 21 и 22 марта, в Донецке наблюдается сильный гололед, который горожане обсуждают в соцсетях.

«Помните гололед пару недель назад?...Так вот, тот – это была тренировка. После обеда начался крупный дождь, он ложится на слой снега, все это превращается в камень... В тот раз хотя бы было подтаявшее и можно было как-то якориться за колдобины... А сейчас – ровное, гладкое, как матовое стекло толстенное...» – пишет дончанка Евгения Мартынова.

Ирина: «Сейчас выходила, так можно только ползком»;

Елена: «Не март, а сплошное испытание»;

Елен: «Ура, скелетон!»;

Геннадий: «То была короткая программа, завтра – произвольная»;

Наталья: «Мне кажется, завтра нужно объявлять ЧС, потому что убьемся все».

При этом местные соцсети пестрят ироничными мемами по поводу непогоды.