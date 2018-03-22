Забыли, как в Мариуполе и Северодонецке подрывали мосты: Гримчак об угрозе терактов. Новости

В Украине забыли, что боевые действия на Донбассе и гибридная война с Россией продолжаются, а уровень террористической угрозы в стране остается высоким. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, комментируя обвинения в подготовке государственного переворота Надеждой Савченко.

«С 2014 года мы ведем гибридную войну. У нас сейчас забывают, что в Одессе каждую неделю происходили взрывы, уже забыли. Мы забыли, что в Харькове был взрыв во время проукраинского митинга, есть погибшие люди – и это был теракт», – говорит он.

«Мы забыли о том, как нам подрывали железнодорожные колеи. Мы забыли, что в Мариуполе подрывали мосты, в Северодонецке мосты подрывали, на нашей территории, которую мы контролируем. Мы не помним, как брали подрывников под Львовом, когда они минировали дороги», – продолжил Гримчак.

По его словам, украинцы не должны забывать о существующей высокой опасности терактов в стране. «На сегодняшний день уровень террористической угрозы в стране достаточно высокий. Просто не обо всех случаях сообщают. Насколько мне известно, в прошлом году около 300 случаев предупреждения террористических актов», – сказал замминистра МинВОТ.

Как сообщалось ранее, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, народный депутат Надежда Савченко планировала организацию терактов в Верховной Раде Украины. Ее также подозревают в соучастии в подготовке государственного переворота в Украине в рамках дела Владимира Рубана.

20 марта нардеп Савченко пыталась взять главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана на поруки, но по решению Апелляционного суда г. Киева он останется под арестом.

Также стало известно, что Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины. После суда над Рубаном Надежда Савченко сделала ряд признаний по обвинениям генерального прокурора.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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