В «ЛНР» рассказали, сколько детей родилось в «республике» за неделю. Новости

За неделю на неподконтрольной Луганщине родилось 136 детей. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба «министерства здравоохранения ЛНР».
«В период с 14 по 20 марта на территории республики родилось 136 детей, из них 74 мальчика и 62 девочки», – утверждают в «ЛНР».
Напомним, в Украине роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения медицинской реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.
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