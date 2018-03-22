В «ЛНР» рассказали, сколько детей родилось в «республике» за неделю. Новости

За неделю на неподконтрольной Луганщине родилось 136 детей. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба «министерства здравоохранения ЛНР».

«В период с 14 по 20 марта на территории республики родилось 136 детей, из них 74 мальчика и 62 девочки», – утверждают в «ЛНР».

Напомним, в Украине роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения медицинской реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.

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