Сводка из зоны АТО за 21 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в штабе АТО.

В штабе отметили, что установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано обстрелов по укреплениям сил АТО.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 3 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 57 единиц. Под огонь попали районы 3-х населенных пунктов, в том числе села Ленинское, Саханка и поселок Жабичево в северном пригороде Донецка».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.