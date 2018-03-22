Миномет-гранатомет из «ДНР»: Гримчак об оружии, с которым был задержан Рубан. Новости

Глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан вывез из «ДНР» в числе прочего оружия «республиканскую» разработку – миномет, метающий гранаты. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, комментируя обвинения в подготовке государственного переворота Надеждой Савченко и торговлю оружием с «ДНР».

«Миномет, который показали, который был у Рубана, это разработка "ДНР", которая метает гранату Ф-1 на расстояние до 500 метров. Миномет метает гранату – это тот миномет, который они разработали», – говорит он.

По его словам, можно поверить в политические провокации, но есть факт торговли оружием с «ДНР». «Есть две машины, набитые минометами, минами, автоматами, минами МОН-50 и много чего другого. Наверное, это у всех паранойя? Мы видим кучу оружия, но это нам так кажется?», – продолжил замминистра МинВОТ.

«То, что планировали Рубан с Савченко – это уничтожение руководства страны. Через определенное время непонятно, чем бы это закончилось. Была бы Украина? Скорее всего, нет. Сегодня "ДНР" имеет наглядный пример – банкоматы не работают, денег нет, работы нет, внешнего признания нет – это то, что было понятно таким людям, как я еще в 2014 году», – сказал Гримчак.

Как сообщалось ранее, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, народный депутат Надежда Савченко планировала организацию терактов в Верховной Раде Украины. Ее также подозревают в соучастии в подготовке государственного переворота в Украине в рамках дела Владимира Рубана.

20 марта нардеп Савченко пыталась взять главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана на поруки, но по решению Апелляционного суда г. Киева он останется под арестом.

Также стало известно, что Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины. После суда над Рубаном Надежда Савченко сделала ряд признаний по обвинениям генерального прокурора.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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