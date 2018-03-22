В Мариуполе объяснили, почему «социальная вода» зеленеет. Новости

«Социальная вода», которую в Мариуполе (Донецкая обл.) продают по 35 коп. за литр, по отзывам местных жителей, через время зеленеет, а при кипячении может покрываться пленкой. Почему так происходит, на пресс-конференции ответил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По словам Бойченко, есть столовая вода и есть дистиллированная вода. «Мы сейчас говорим о столовой воде. Она имеет вкус природной воды», – отметил мэр Мариуполя. В такой воде имеется некоторое количество бактерий (а бактерии также бывают вредные и полезные) – и она, соответственно, имеет срок хранения.

«За качеством данной воды следит водоканал, который имеет соответствующую лицензию, лабораторию, сертификаты», – сказал Бойченко.

«Когда мы пьем дистиллированную воду, она не имеет ни вкуса, ни запаха, но мы должны понимать, что вот такой водой мы вымываем полезные бактерии из своего организма», – добавил он.

Врачи, по словам Бойченко, говорят о том, что постоянно пить дистиллированную воду нельзя.

Также он уточнил, что водоканал, в свою очередь, проверяет реформированная санэпидстанция. «На ежедневной основе эта вода проверяется», – заверил мэр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам: Сайт города Мариуполя

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