В Донецке на перекрестке горело авто (Фото). Новости

В Донецке на перекрестке горело авто (Фото)

ДН

22.03.18 10:29dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном Донецке загорелась машина. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Донецк. Сегодня около 14:00 загорелась машина на пересечении ул. Щорса и пр. Театрального», – пишут в одном из пабликов 21 марта.

На фото видны языки пламени, выбивающиеся из-под капота легковой машины, а также автомобиль «МЧС ДНР».

Дончане пишут, что в этом районе часто случаются различные происшествия:

  • Юля: «Чем закончилось все? Успели потушить?»;
  • Станислав: «Машины очень быстро сгорают»;
  • Tanya: «Зачарованный переулок, то авария, то пожар...».

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