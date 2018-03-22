Как он там оказался: В Донецке обсуждают ДТП в районе «Ливерпуля» (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке произошло ДТП: автомобиль ВАЗ вылетел в зону сквера и врезался в дерево. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Сообщается, что ДТП произошло 21 марта в 19:15 в районе гостиницы «Ливерпуль».

Дончан удивляет, как можно было оказаться именно в том месте, даже несмотря на гололед:

Александр: «И как он там оказался»;

Наталья: «Жесть...»;

Димон: «Это ж умудриться так надо, мастер!»;

Света: «Как?»;

Алена: «Как это возможно?».

Высказываются предположения, что водитель был нетрезв. «Гололед гололедом, но это больше на градус похоже», – пишет Андрей.

Некоторые жители Донецка отнеслись к аварии иронично:

Андрей: «Фигурное вождение»;

Сергей: «Он хотел с Артема на Богдана срезать».

Напомним, 21 марта в Донецке на перекрестке горело авто.

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