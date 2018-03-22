Как он там оказался: В Донецке обсуждают ДТП в районе «Ливерпуля» (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке произошло ДТП: автомобиль ВАЗ вылетел в зону сквера и врезался в дерево. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Сообщается, что ДТП произошло 21 марта в 19:15 в районе гостиницы «Ливерпуль».
Дончан удивляет, как можно было оказаться именно в том месте, даже несмотря на гололед:
- Александр: «И как он там оказался»;
- Наталья: «Жесть...»;
- Димон: «Это ж умудриться так надо, мастер!»;
- Света: «Как?»;
- Алена: «Как это возможно?».
Высказываются предположения, что водитель был нетрезв. «Гололед гололедом, но это больше на градус похоже», – пишет Андрей.
Некоторые жители Донецка отнеслись к аварии иронично:
- Андрей: «Фигурное вождение»;
- Сергей: «Он хотел с Артема на Богдана срезать».
Напомним, 21 марта в Донецке на перекрестке горело авто.
Читайте также:
Комментарии