Договорилась с «ДНР»: Комитет Верховной Рады разрешил арестовать Надежду Савченко. Новости

Сегодня, 22 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел три представления генерального прокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко и дал разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое решение было поддержано единогласно всеми членами парламентского комитета.

В ходе своего выступления генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко вступили в сговор с целью силового захвата власти в стране.

«Для этого они планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр столицы Украины, где сконцентрированы административные и жилые дома. Для получения оружия Рубан и Савченко в неустановленное время, но не позднее ноября 2017 года договорились с "главарем ДНР" Захарченко, который позднее и передавал оружие для этого террористического акта», – сказал он.

«На протяжении лета и осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ», – продолжил Луценко.

«Летом 2017 года народный депутат Украины Надежда Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8-го полка специального назначения ВСУ, которое дислоцируется в Харькове, а на момент контакта находились в зоне АТО», – сообщил генпрокурор.

В результате рассмотрения регламентным комитетом доводов генерального прокурора все три представления Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко были поддержаны, дано разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Теперь за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко должен проголосовать парламент.

Как сообщалось ранее, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, народный депутат Надежда Савченко планировала организацию терактов в Верховной Раде Украины. Ее также подозревают в соучастии в подготовке государственного переворота в Украине в рамках дела Владимира Рубана.

20 марта нардеп Савченко пыталась взять главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана на поруки, но по решению Апелляционного суда г. Киева он останется под арестом.

Также стало известно, что Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины. После суда над Рубаном Надежда Савченко сделала ряд признаний по обвинениям генерального прокурора.

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