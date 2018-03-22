Участники АТО и их дети смогут бесплатно получить высшее образование. Новости

Участники АТО и их дети смогут бесплатно получить высшее образование

22.03.18 11:51dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба президента Украины

Для получения профессионально-технического и высшего образования все категории участников боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и их дети получат государственную целевую поддержку. Об этом говорится в Законе Украины №2300-VIII, подписанном президентом Украины Петром Порошенко, сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования», принятый Верховной Радой Украины 27 февраля 2017 года.

В пресс-службе отмечают, что закон направлен на обеспечение единых принципов предоставления участникам боевых действий (независимо от оснований предоставления соответствующего статуса), лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Законом предоставлено право на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в таких учебных заведениях всем категориям участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям. В частности, такая ​​государственная помощь будет оказана лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции, в том числе в составе добровольческих формирований, которые в дальнейшем были включены в состав Вооруженных сил Украины, и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран.

Государственная целевая поддержка для получения профессионально-технического и высшего образования предоставляется в виде:

  • полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
  • социальной стипендии; бесплатного обеспечения учебниками;
  • бесплатного доступа к сети интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  •  бесплатного проживания в общежитии;
  • других мероприятий, утвержденных Кабинетом министров Украины.

Соответствующие изменения внесены в Законы Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О профессионально-техническом образовании», «Об охране детства», «О высшем образовании».

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...