Участники АТО и их дети смогут бесплатно получить высшее образование. Новости

Для получения профессионально-технического и высшего образования все категории участников боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и их дети получат государственную целевую поддержку. Об этом говорится в Законе Украины №2300-VIII, подписанном президентом Украины Петром Порошенко, сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования», принятый Верховной Радой Украины 27 февраля 2017 года.

В пресс-службе отмечают, что закон направлен на обеспечение единых принципов предоставления участникам боевых действий (независимо от оснований предоставления соответствующего статуса), лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Законом предоставлено право на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в таких учебных заведениях всем категориям участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям. В частности, такая ​​государственная помощь будет оказана лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции, в том числе в составе добровольческих формирований, которые в дальнейшем были включены в состав Вооруженных сил Украины, и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран.

Государственная целевая поддержка для получения профессионально-технического и высшего образования предоставляется в виде:

полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

социальной стипендии; бесплатного обеспечения учебниками;

бесплатного доступа к сети интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатного проживания в общежитии;

других мероприятий, утвержденных Кабинетом министров Украины.

Соответствующие изменения внесены в Законы Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О профессионально-техническом образовании», «Об охране детства», «О высшем образовании».

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

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