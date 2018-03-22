Кортеж Порошенко хотели обстрелять из винтовки производства «ДНР». Новости

Народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины из оружия, произведенного и вывезенного из «ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе своего выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, после того, как народный депутат Украины Надежда Савченко в 2017 году пыталась завербовать офицеров ВСУ и ее не восприняли всерьез, к ним обратился глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, «предоставив деньги на закупку грузового автомобиля, который должен был перевезти оружие из "ДНР" в Украину», офицеры сообщили об этом СБУ. С этого момента начались следственные действия, санкционированные судом.

«Рубан и Савченко были уверены, что офицеры и их подчиненные стали их соучастниками запланированного свержения конституционного строя и открыто делились с ними своими планами и намерениями», – сообщил Луценко.

Он зачитал свидетельские показания одного из офицеров ВСУ, который сообщил, что Владимир Рубан заплатил за приобретение автобуса для перевозки оружия из «ДНР» 8,5 тыс. долл. Автобус был передан Рубану 20 ноября 2017 года в г. Бахмут (Донецкая обл.).

«"Рубан и Савченко проехали на данном автобусе до КПВВ "Майорск". Непосредственно перед отъездом Савченко сказала мне, что на обратном пути они с Рубаном будут везти минометы. 23.11.2017 г. мне позвонила Савченко и сказала, что везет с Рубаном с территории ОРДЛО* минометы и оружие. При этом Савченко попросила меня помочь им в прохождении контроля на КПВВ "Майорск"», – зачитал показания офицера ВСУ генеральный прокурор.

Луценко также сообщил, что микроавтобус, в котором в грузовом отсеке ехала Надежда Савченко был встречен на КПВВ «Майорск», где народный депутат Украины рассказала офицеру ВСУ, какое именно оружие они вывезли из «ДНР».

«Эти данные подтверждены предоставленными нам мобильными операторами связи местом работы телефонных аппаратов, которые принадлежат Рубану, по которым мы видим четко, что они находились на оккупированных территориях. точнее установить, где именно было приобретено оружие следствию не удалось, поэтому оперативный контроль продолжился», – сказал генпрокурор.

Оружие было перевезено офицерами СБУ и доставлено в одну из воинских частей в г. Хмельницкий, где 2 декабря 2017 года Савченко и Рубан тестировали его на полигоне. «Где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую бронь любого автомобиля, и которая производится исключительно в "ДНР"», – заявил Луценко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел три представления генерального прокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко и дал разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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