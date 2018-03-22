В Службе автодорог рассказали, где на Донетчине – гололед. Новости

Покрытие автодорог в Донецкой области мокрое, местами заснеженное, обработанное противогололедными материалами. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

По информации диспетчерской службы автодорог, утром 22 марта покрытие автодорог общего пользования государственного значения – мокрое, местами заснеженное, обработанное противогололедными материалами. На автодорогах Славянского, Великоновоселковского и Волновахского районов – местами гололедица.

Небольшой снег припорошил север и юг региона – Лиманский, Славянский, Никольский и Мангушский районы. Более мощные осадки покрыли западную и северо-западную территорию области – Александровский, Добропольский и Покровский районы.

Утром в содержании автодорог было задействовано 24 единицы техники ГП «Донецкий облавтодор»: 15 комбинированных дорожных машин и 9 погрузчиков. Бесперебойный проезд автотранспорта по дорогам общего пользования государственного значения обеспечивают более 30 работников предприятия.

В пресс-службе обращают внимание, что в Донецкой области наблюдается колебание температуры воздуха: ночью – минусовые значения, днем ​​– переход через ноль градусов, и напоминают, что нестабильная погода грозит гололедицей.

Ранее сообщалось, что в случае проблем на дороге водители могут обратиться за помощью к дежурным диспетчерам служб автомобильных дорог.

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