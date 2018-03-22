В Северодонецке столкнулись Volkswagen и Fiat: Пострадали два человека. Новости

В Северодонецке столкнулись Volkswagen и Fiat: Пострадали два человека

22.03.18 14:31dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Северодонецке (Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В Северодонецке на пересечении ул. Гагарина с ул. Партизанской водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Fiat» получили телесные повреждения.

Оба водителя, как уточнили в полиции, были трезвыми. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка.

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