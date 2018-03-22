На Донбассе задержан участник НВФ, «служивший» оператором-наводчиком БМП. Новости

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на первой линии обороны, задержали участника незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В пресс-службе уточняют: задержанный – Роман Толкущий, 1979 года рождения, уроженец Енакиево (сейчас – неподконтрольная часть Донетчины).

Участник НВФ, по его словам, не имел каких-либо политических предпочтений. За оружие взялся осенью 2014 года из-за отсутствия работы для того, чтобы заработать денег. Во время допроса мужчина рассказал, что «служил» оператором-наводчиком БМП-1, и не думал, что «все это так затянется».

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