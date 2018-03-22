Донецк, Горловка и маршруты перевозки оружия из «ДНР»: Луценко о слежке за Рубаном. Новости

Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР» и причастность к их поставкам в Украину для совершения терактов офицеров Российской Федерации в сговоре с народным депутатом Украины Надеждой Савченко и главой «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе своего выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Савченко и Рубан, реализуя свой совместный преступный умысел, согласовали необходимость приобретения дополнительного оружия. В прессе были вопросы, почему не совпадает калибр обнаруженного с минометами, именно поэтому во втором грузе довозили то, чего не хватало минометам, ввезенным в первом грузе», – сказал он.

«Следствию это дало возможность точно зафиксировать место передачи оружия и причастных к этому лиц противника. С 6 по 8 марта автомобиль Рубана, оборудованный системой видеонаблюдения СБУ находился на оккупированных территориях "ДНР"», – продолжил Луценко.

По его словам, украинские спецслужбы получили видеоматериалы всего маршрута перемещения оружия через КПВВ «Майорск». «После пересечения автомобилем "серой зоны" один из террористов "ДНР" сел за руль и проследовал в направлении Горловки… Рубан пересел в автомобиль сопровождения. Далее два автомобиля продолжили движение в направлении г. Донецка. Маршрут движения был проложен через дорогу военного назначения – от въезда в н. п. Пантелеймоновка до въезда в н. п. Спартак с целью конспирации маршрута движения», – сообщил генеральный прокурор.

«Прибыв в г. Донецк, автомобиль Рубана подъехал к "министерству доходов и сборов ДНР", где был оставлен на ночь. В 10:47 на следующий день автомобиль проследовал к автобазе на ул. Экономическая, 4 в сопровождении автомобиля военной регистрации "ДНР". На автобазе автомобиль был загружен неизвестными лицами в военной форме оружием большого радиуса поражения – мины 120 мм, стрелковым оружием АК-74, ПМ и боеприпасы, с конспирацией их в мебели», – рассказал Луценко.

«Мы имеем упаковочный лист одного из таких ящиков, на котором указана воинская часть №08819. Этой частью руководит Николай Алексеевич, позывной "Наука", полковник Вооруженных сил Российской Федерации», – добавил генпрокурор.

Он также сообщил, что, кроме Донецка, автомобиль Рубана был загружен на еще одной «военной базе ДНР» в Никитовском районе Горловке. «На двух военных частях, где загружалось оружие, место локации которых установлено, также есть командиры – подполковник Титов Роман Борисович, позывной "Алтаец" ВС РФ. В Горловке на ул. Свердлова, 22 – полковник Бердник Алексей Николаевич, позывной "Меркурий", фамилия под прикрытием – Ткаченко, ВС РФ», – говорит Луценко.

«Таким образом мы имеем факты, которые доказывают участие Российской Федерации, как врага Украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые спланировали и готовились к совершению теракта против высшего руководства страны, мирного населения Украины с целью свержения конституционного строя», – подытожил он.

По данным следствия, народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины Петра Порошенко из оружия, произведенного и вывезенного из «ДНР».

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел три представления генерального прокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко и дал разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

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