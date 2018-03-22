Готовился обстрел центра Киева из гранатометов, привезенных из «ДНР», – генпрокурор. Новости

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в ходе которого пострадало бы значительное количество людей. Обстрелять столицу для создания хаоса и начала военного переворота планировали народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан при помощи оружия, завезенного из «ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе своего выступления с трибуны Верховной Рады рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Была попытка двух лиц (Савченко и Рубана, – прим.) в пользу Российской Федерации, как страны-агрессора, и террористической организации "ДНР", с лидером которой народный депутат Савченко непосредственно проводила переговоры, о чем сообщала вам тут прямо на видео», – сказал он.

«Вы слышали, что: "Ребята просят – меняйте власть", тут, в Киеве меняйте власть. "Ребята" дали боевые гранаты и минометы, чтобы валить тут власть, не там – Захарченко подорвать, пока за столом с ним сидели, а тут украинскую власть уничтожить. Вы слышали также о просьбе "ребят" – Турчинова им отдать, потому что это личное», – продолжил Луценко.

По его словам, оружие, которое было вывезено из «ДНР», планировали использовать для организации терактов в центре Киева, не только против политиков, но и против мирных жителей.

«Был привезен пулемет "Утес", допустим, это для власти. 11 пулеметов и автоматов, крупнокалиберная винтовка "Топаз", которую производят только в "ДНР" и которая пробивает броню на огромном расстоянии, 260 патронов к ней, 2 ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В с 12 реактивными гранатами к ним для поражения тяжелой бронетехники, в том числе танков и личного состава в укрытиях. РПГ-22 – прицельная дальность 250 м, 6 мин калибра 82 мм, 4 миномета калибра 122 мм – разлет 250 м, каждый снаряд несет 4 кг взрывчатки и пробивает стену любого дома. 12 осколочных противопехотных мин МОН-50 – дальность поражения 80 м, каждая из мин содержит 0,7 кг взрывчатки. 60 гранат РГД-5 – радиус поражения 25 м», – сообщил генеральный прокурор.

«Все это, как сказал Рубан, должно было создать хаос на улицах – чем больше крови, тем лучше. Достоверно установлено по показаниям свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатомет на Трухановском острове или на барже с Днепра и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете – не прицельно», – заявил Луценко.

Как сообщалось ранее, следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР» и причастность к их поставкам в Украину для совершения терактов офицеров Российской Федерации в сговоре с народным депутатом Украины Надеждой Савченко и главой «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном.

По данным следствия, народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан также планировали обстрелять кортеж президента Украины Петра Порошенко из оружия, произведенного и вывезенного из «ДНР».

Сегодня, 22 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел три представления генерального прокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко и дал разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Теперь за соответствующее решение должна проголосовать Верховная Рада.

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