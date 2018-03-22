Верховная Рада разрешила: Надежду Савченко задержали. Новости

Верховная Рада Украины разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата Надежду Савченко. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующие решения сегодня, 22 марта, проголосовали большинство народных депутатов Украины.

В ходе своего выступления с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после демонстрации материалов следствия попросил народных депутатов Украины проголосовать за все три представления Генеральной прокуратуры в отношении народного депутата Надежды Савченко.

«Украинско-российская война продолжается уже больше, чем для Украины продолжалась Вторая мировая война. Благодаря нашим героическим Вооруженным Силам, всем украинским государственным институциям, создана украинская армия, которая сделала невозможным военный захват нашей страны», – заявил он.

«Благодаря международному анти-путинскому фронту военное решение для Путина проблемы Украины стало невозможным. Поэтому основные усилия агрессора в последние годы концентрируются на подрыве Украины изнутри», – сказал Луценко.

После голосований народный депутат Украины Надежда Савченко покинула помещение Верховной Рады, на выходе из здания она была задержана правоохранительными органами.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в ходе которого пострадало бы значительное количество людей. Обстрелять столицу для создания хаоса и начала военного переворота планировали народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан при помощи оружия, завезенного из «ДНР».

Кроме того, следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР» и причастность к их поставкам в Украину для совершения терактов офицеров Российской Федерации, а также то, что народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины из оружия, произведенного и вывезенного из «ДНР».

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