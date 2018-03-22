Верховная Рада должна принять комплексное решение по соцзащите переселенцев, – Королевская. Новости

«Оппозиционный блок» сделает все возможное, чтобы парламент в ближайшее время принял ряд важных решений по социальной поддержке и защите внутренне перемещенных лиц. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом на брифинге в Верховной Раде сегодня, 22 марта, рассказала представитель фракции «Оппозиционный блок» Наталья Королевская.
По ее словам, 21 марта в парламенте впервые за последние 4 года начали комплексно рассматривать программу социальной поддержки переселенцев.
Нардеп надеется, что депутаты примут решения о соцподдержке и защите внутренне перемещенных лиц. «Тех людей, которые у себя в стране вынуждены ходить по судам, по контролирующим органам и доказывать очевидные вещи: свое право на пенсию, на соцподдержку, на крышу над головой. Сегодня также будет рассматриваться вопрос о предоставлении соцжилья людям, которые вынуждены были покинуть свое постоянное место проживания», – сказала Королевская.
Как отметила представитель политической силы, фракция поддерживает эти законопроекты и сделает все возможное, чтобы в ближайшее время парламент принял комплексное решение по соцзащите переселенцев, пересмотрел соцвыплаты. «Потому что сегодня правительство платит 442 грн в месяц, это 16 долларов», – подчеркнула Королевская.
Также она надеется на принятие решения о восстановлении жилья на подконтрольной украинским властям территории, о поддержке школ, больниц и поддержке права людей на получение социального жилья.
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