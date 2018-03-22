Ляпы в угоду Кабмина: Грубые недочеты судей в вопросе дискриминации переселенцев. Новости

Киевский апелляционный административный суд постановлением от 27 февраля 2018 года отменил признание Постановления №365 Кабинета министров незаконным, сославшись на то, что его проект разрабатывало Министерство социальной политики и экспертизу на предмет дискриминации якобы проводить не нужно. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала юрист «Донбасс SOS» Мария Красненко.

«В решении суда есть посыл на нормативно-правовой акт, который регулирует необходимость проведения экспертизы. Он четко говорит о том, что антидискриминационной экспертизе подвергаются все нормативно-правовые акты, которые издаются президентом Украины, Кабмином и органами центральной исполнительной власти», – говорит она.

«Вместе с тем, во втором абзаце судебного решения говорится о том, что антидискриминационная оценка данного нормативно-правового акта производиться не должна была. Даже по тексту решения суда мы понимаем: либо судьи не досмотрели, либо они настолько правильно и продуманно подошли к тому, как прописать решение в пользу Кабинета министров Украины», – продолжила Красненко.

По ее словам, в решении суда эти факты сразу бросились в глаза правозащитникам. «Коллегия судей обращает внимание, что спорное Постановление №365 не является тем нормативно-правовым актом, который подлежит обязательной антидискриминационной экспертизе в силу Закона "О методах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине"», – зачитала юрист выдержку из решения апелляционного суда.

Красненко добавила, что суд сослался на то, что разработчиком проекта Постановления №365 Кабинета министров Украины выступило Министерство социальной политики. «Для юристов сразу же слышно первое – должны обязательно проводить [антидискриминационную экспертизу], это орган центральной власти, это его акт, но не провели – и это хорошо. Вот и абсурдность всего решения апелляционной инстанции», – сказала правозащитница.

«Для меня немного стыдно, что трое судей апелляционной инстанции допустили такие "ляпы", недочеты», – добавила она.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Окружной административный суд Киева признал Постановление №365 Кабинета министров незаконным, апелляционная инстанция отменила это решение. Теперь правозащитники намерены доказывать незаконность проверок переселенцев в Верховном суде Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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