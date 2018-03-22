Проверками переселенцев Кабмин превышает свои полномочия, – правозащитники. Новости

Постановление №365 Кабинета министров Украины о проверках переселенцев по месту проживания не только дискриминационное и незаконное, но и является свидетельством превышения полномочий правительства. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала юрист «Донбасс SOS» Мария Красненко.

«В нашем иске, который мы подавали в первую инстанцию и обосновании нашей позиции в апелляционной инстанции, мы не раз обращали внимание на то, что нет причин для отказа в получении пенсии либо других социальных выплат, как "другие обстоятельства", о которых говорит Кабинет министров Украины, например, "перемещение" и "фактическое место проживания"», – рассказывает она.

По ее словам, в апелляционном решении суд, а до этого и Кабинет министров Украины ссылались на то, что требование проверок переселенцев предусмотрено Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от 2014 года.

«Решение суда ссылается на то, что законом предусмотрена необходимость принятия Кабмином такого порядка. Но – закон об этом не говорит. Закон говорит четко, что все выплаты осуществляются согласно законодательству Украины по фактическому месту проживания. Точка», – продолжает юрист.

Она также заявила, что Постановление №365 Кабинета министров Украины – это превышение полномочий правительства. «Никаких других [положений закона], что нужно разработать Кабмину порядок выплат, проверок для обеспечения чего-то там – нет. Это также недочет [в решении апелляционного суда]. Кабмин ссылается на то, чего нет. Он расширяет свои полномочия и определяет то, что Верховной Радой Украины прописано не было», – подчеркивает правозащитница.

«Закон говорит четко, что государство Украина должно обеспечить социальные и пенсионные выплаты на общем уровне, предусмотренном законодательством Украины по фактическому месту проживания», – добавила Красненко.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Окружной административный суд Киева признал Постановление №365 Кабинета министров незаконным, апелляционная инстанция отменила это решение. Теперь правозащитники намерены доказывать незаконность проверок переселенцев в Верховном суде Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: