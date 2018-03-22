Ходаковский признал, что Донецку навязали «русскую весну». Новости

Сторонники «русской весны» в 2014 году были немногочисленны, и никто не спешил идти в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом в экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский написал на своей странице в Facebook.

«Это мы во всем виноваты! Всегда и во всем мы! Мы виноваты в том, что война сейчас у наших стен, потому что в марте четырнадцатого на улицах были не сотни, а десятки тысяч людей – и это видели в Киеве. Да даже и десятков не было – я принимал участие в организации не одного митинга и помню, сколько людей приходило на площадь. Мы виноваты в том, что наша армия не справлялась с задачами, потому что в нее не торопились идти. Мое самое многочисленное подразделение в Донецке насчитывало всего четыре тысячи человек на пике, а таких подразделений было раз, два – и обчелся. Мы виноваты», – вспоминает Ходаковский.

При этом он считает, что самостоятельно принмал решения на тот момент. «Но мы – это те же, кто слегка нервничая от того, что день грядущий нам несет, пронаблюдали развал Союза. И да, у меня есть маленькое право так говорить, потому что тогда, в 91-м, стоя на Тушинском аэродроме, я сказал, что готов выполнить любой приказ, когда нас собирались отправить штурмовать Белый Дом, а сейчас, в нашей войне, будучи уже взрослым, я отреагировал на события так, как счел должным, и сделал и делаю все, что от меня зависит не потому, что надо мной есть мудрые правители, а даже вопреки им – только по своим внутренним убеждениям», – уточнил Ходаковский.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» 11 марта прошла «отчетно-выборная» конференция «общественной организации "Патриотические силы Донбасса"», на которой было поддержано решение Александра Ходаковского о выдвижении своей кандидатуры на пост «главы республики».

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