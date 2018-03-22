Где в «ЛНР» запретили ловить рыбу. Новости

Перечень мест, в которых можно будет ловить рыбу в период весенне-летнего запрета подготовило «министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР», сообщили сегодня, 22 марта, местные интернет-ресурсы.

«Сроки запрета на лов (добычу) водных биоресурсов на период нереста рыбы и размножения других водных биоресурсов на водных объектах ЛНР: в реках и их корневых водах – с 1 апреля по 20 мая; в водохранилищах, прудах – с 1 апреля по 10 июня; в придаточных водоемах (озерах, старицах, притоках и др.) – с 1 апреля по 30 июня; на лов (добычу) раков – с 1 апреля по 30 июня (во время воспроизводства), с 20 августа по 30 сентября (во время линек)», – говорится в сообщении.

Также утвержден перечень разрешенных мест любительского лова рыбы в водных объектах «ЛНР» на время весенне-летнего запрета 2018 года. Любительский лов рыбы разрешен в местах, где не собираются большие стаи рыбы и не происходит их нерест. В таких местах разрешается лов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком или спиннингом (для блеснения) с берега, с обязательным соблюдением требований Правил любительского и спортивного рыболовства.

Ловить рыбу можно будет на реках:

Северский Донец

по правому берегу от насосной станции села Давыдо-Никольское до насосной станции села Большой Суходол (Краснодонский район).

Лугань

левый и правый берега от автомобильного моста возле парка 1-го Мая до плотины поселка Малая Вергунка;

от автомобильного моста в селе Хорошее (на автодороге О131507 км 6 +630) вниз по течению до пешеходного моста по переулку Горького в Зимогорье;

от автомобильного моста в Зимогорье (на автодороге Т-13-15, км 43 + 016) вниз по течению до очистных сооружений Зимогорье;

от автомобильного моста перед селом Красный Луч (на автодороге О131506, км 4 + 449) вниз по течению до автомобильного моста возле села Говоруха.

Ольховая

в пределах Луганска – левый и правый берега.

Белая

от поселка Юрьевка до села Гаевое.

Также любительский лов рыбы возможен на некоторых водохранилищах, прудах и озерах:

Антрацитовский район

Елизаветовское водохранилище – 200 метров по берегу от плотины в направлении балки Золотой; Нагольчанское водохранилище – с плотины и 600 метров от неё в направлении рыббазы;

водоем «Чеховский» поселок Нижний Нагольчик – с плотины и 250 метров с правого и левого берегов от нее;

водоем «Новоукраинский» село Кошары – с плотины и 100 метров от нее по правому берегу;

Антрацитовское водохранилище – с плотины и 500 метров по берегу от нее;

водоем «Кузино» поселок Фащевка – с плотины и 30 метров от нее по левому берегу.

Краснодонский район:

Краснянское водохранилище – 200 метров по правому берегу от плотины;

водоем «Краснодонский» – с плотины.

Лутугинский район:

Успенское водохранилище – от яхт-клуба «Бриз» до автомобильной дороги;

Лутугинское водохранилище – 600 метровый участок по правому берегу от плотины; Первозвановское водохранилище – от плотины 850 метров по правому берегу;

Луганское море – от ресторана «Vero-Gusto» до устья реки Ольховая;

водоем Шмыглянки, за пределами села Каменка – от сторожки 50 метров по правому берегу и 50 метров по левому берегу;

водоем Старая плотина, за пределами населенного пункта села Ореховка – с северной стороны от водостока до водокачки;

водоем Прокопов, за пределами населенного пункта села Ореховка – 100 метров по левому берегу от дамбы.

Перевальский район:

Исаковское водохранилище – от дачи «Стан» 600 метров до дач КХЗ, с противоположной стороны за 500 метров от плотины до дачи шахты «Перевальская»;

водоем Шахтерский – с плотины и от нее 100 метров по правому берегу;

водоем Коммисаровский – с плотины «Малого пруда»; водоем Вергулевский – от плотины 80 метров по правому берегу и 40 метров по левому берегу.

Свердловский район:

Бирюковское водохранилище – со стороны дамбы и по 300 метров с левого и правого берега от нее, в черте села Бирюково;

Дарьино-Ермаковковское водохранилище – со стороны дамбы и 200 метров по левому берегу от нее.

Красный Луч:

водоем «Новый пруд» – с плотины и от нее 100 метров по правому берегу, 30 метров по левому берегу;

водоем «Старый пруд» – улица Дачная, с плотины и от нее 60 метров по правому берегу, 50 метров по левому берегу;

водоем «Любительский став» садоводческое общество «Маяк» – от плотины по правому берегу 60 метров и по левому берегу 80 метров;

водоем «Хоменовский став» – береговая линия по улице Набережная, от плотины по правому берегу 80 метров и по левому 130 метров.

Миусинск:

Штеровское водохранилище – участки берега, прилегающего к улицам Миусовская, Озерная, Школьная, Вокзальная;

водоем поселка Хрустальное – 30 метров влево и 30 метров в право от пляжа.

Ровеньки:

Платоновское водохранилище – с плотины и 500 метров по правому берегу от нее;

Благовское водохранилище – с плотины и 500 метров по правому берегу от нее;

водоем Валентиновский – с плотины и 100 метров по левому берегу от нее.

Брянка:

водоем Желтые воды – с плотины и 50 метров по левому и правому берегу от нее.

Первомайск: