Где в «ЛНР» запретили ловить рыбу. Новости

Перечень мест, в которых можно будет ловить рыбу в период весенне-летнего запрета подготовило «министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР», сообщили сегодня, 22 марта, местные интернет-ресурсы.
«Сроки запрета на лов (добычу) водных биоресурсов на период нереста рыбы и размножения других водных биоресурсов на водных объектах ЛНР: в реках и их корневых водах – с 1 апреля по 20 мая; в водохранилищах, прудах – с 1 апреля по 10 июня; в придаточных водоемах (озерах, старицах, притоках и др.) – с 1 апреля по 30 июня; на лов (добычу) раков – с 1 апреля по 30 июня (во время воспроизводства), с 20 августа по 30 сентября (во время линек)», – говорится в сообщении.
Также утвержден перечень разрешенных мест любительского лова рыбы в водных объектах «ЛНР» на время весенне-летнего запрета 2018 года. Любительский лов рыбы разрешен в местах, где не собираются большие стаи рыбы и не происходит их нерест. В таких местах разрешается лов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком или спиннингом (для блеснения) с берега, с обязательным соблюдением требований Правил любительского и спортивного рыболовства.
Ловить рыбу можно будет на реках:
Северский Донец
по правому берегу от насосной станции села Давыдо-Никольское до насосной станции села Большой Суходол (Краснодонский район).
Лугань
- левый и правый берега от автомобильного моста возле парка 1-го Мая до плотины поселка Малая Вергунка;
- от автомобильного моста в селе Хорошее (на автодороге О131507 км 6 +630) вниз по течению до пешеходного моста по переулку Горького в Зимогорье;
- от автомобильного моста в Зимогорье (на автодороге Т-13-15, км 43 + 016) вниз по течению до очистных сооружений Зимогорье;
- от автомобильного моста перед селом Красный Луч (на автодороге О131506, км 4 + 449) вниз по течению до автомобильного моста возле села Говоруха.
Ольховая
- в пределах Луганска – левый и правый берега.
Белая
- от поселка Юрьевка до села Гаевое.
Также любительский лов рыбы возможен на некоторых водохранилищах, прудах и озерах:
Антрацитовский район
- Елизаветовское водохранилище – 200 метров по берегу от плотины в направлении балки Золотой; Нагольчанское водохранилище – с плотины и 600 метров от неё в направлении рыббазы;
- водоем «Чеховский» поселок Нижний Нагольчик – с плотины и 250 метров с правого и левого берегов от нее;
- водоем «Новоукраинский» село Кошары – с плотины и 100 метров от нее по правому берегу;
- Антрацитовское водохранилище – с плотины и 500 метров по берегу от нее;
- водоем «Кузино» поселок Фащевка – с плотины и 30 метров от нее по левому берегу.
Краснодонский район:
- Краснянское водохранилище – 200 метров по правому берегу от плотины;
- водоем «Краснодонский» – с плотины.
- Лутугинский район:
- Успенское водохранилище – от яхт-клуба «Бриз» до автомобильной дороги;
- Лутугинское водохранилище – 600 метровый участок по правому берегу от плотины; Первозвановское водохранилище – от плотины 850 метров по правому берегу;
- Луганское море – от ресторана «Vero-Gusto» до устья реки Ольховая;
- водоем Шмыглянки, за пределами села Каменка – от сторожки 50 метров по правому берегу и 50 метров по левому берегу;
- водоем Старая плотина, за пределами населенного пункта села Ореховка – с северной стороны от водостока до водокачки;
- водоем Прокопов, за пределами населенного пункта села Ореховка – 100 метров по левому берегу от дамбы.
Перевальский район:
- Исаковское водохранилище – от дачи «Стан» 600 метров до дач КХЗ, с противоположной стороны за 500 метров от плотины до дачи шахты «Перевальская»;
- водоем Шахтерский – с плотины и от нее 100 метров по правому берегу;
- водоем Коммисаровский – с плотины «Малого пруда»; водоем Вергулевский – от плотины 80 метров по правому берегу и 40 метров по левому берегу.
Свердловский район:
- Бирюковское водохранилище – со стороны дамбы и по 300 метров с левого и правого берега от нее, в черте села Бирюково;
- Дарьино-Ермаковковское водохранилище – со стороны дамбы и 200 метров по левому берегу от нее.
Красный Луч:
- водоем «Новый пруд» – с плотины и от нее 100 метров по правому берегу, 30 метров по левому берегу;
- водоем «Старый пруд» – улица Дачная, с плотины и от нее 60 метров по правому берегу, 50 метров по левому берегу;
- водоем «Любительский став» садоводческое общество «Маяк» – от плотины по правому берегу 60 метров и по левому берегу 80 метров;
- водоем «Хоменовский став» – береговая линия по улице Набережная, от плотины по правому берегу 80 метров и по левому 130 метров.
Миусинск:
- Штеровское водохранилище – участки берега, прилегающего к улицам Миусовская, Озерная, Школьная, Вокзальная;
- водоем поселка Хрустальное – 30 метров влево и 30 метров в право от пляжа.
Ровеньки:
- Платоновское водохранилище – с плотины и 500 метров по правому берегу от нее;
- Благовское водохранилище – с плотины и 500 метров по правому берегу от нее;
- водоем Валентиновский – с плотины и 100 метров по левому берегу от нее.
Брянка:
водоем Желтые воды – с плотины и 50 метров по левому и правому берегу от нее.
Первомайск:
- водоем «Городской»;
- водоем на квартале Лесной;
- водоем «Северный» села Новоалександровка;
- водоем «Южный» села Новоалександровка;
- водоем «Картанаш» поселка Калиново;
- водоем «Рубащанский» поселка Калиново;
- водоем пионерлагеря «Чайка» поселка Калиново.
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