Переселенцы из Донецка выиграли суд с УТСЗН за деньги на рождение ребенка. Новости

Переселенцы из Донецка выиграли суд с Управлением труда и социальной защитой населения (УТСЗН) в Мариуполе (Донецкая обл.). Соцслужба отказалась выплачивать пособие на рождение ребенка, потому что семья вовремя не предоставила документы.

В семье переселенцев Пасикун трое детей. Они переехали из Донецка в 2016 году. Младшему Ване 3,5 года. Все это время родители пытались добиться помощи от государства, которую выплачивают после рождения малыша. «Сталкиваешься с таким отношением, как будто ты… это же его деньги. Это деньги детей, которые родились в Украине, а такое впечатление, как будто ты просишь у кого-то из кармана», – поделился выигравший суд Вадим.

Родители не успели вовремя подать документы по уважительной причине – у малыша проблемы с сердцем и он находился на реабилитации в другой стране.

Никто не верил, что переселенцы смогут доказать свою правду. По словам Вадима, им говорили «что вы, бросьте, куда вы, зачем, это бесполезно». «Я знаю, мониторю всю практику по Украине – Запорожье, Днепр, нет ни одного. Отказы, отказы, отказы по тем или иным причинам», – отметил Вадим.

Соцслужба защищалась до последнего. И даже предоставила доказательства в суд, которые могли кардинально повлиять на ход дела. Но семье удалось их опровергнуть. «Они предоставили документальное подтверждение, что мы получали сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2014 года, когда шла война во всю Ивановскую. Как доставляли ему деньги? Курьером? Почтовым голубем? Как он получал? Банковская система не работала. Ни один банк не подтверждает. Ни одно учреждение не подтверждает. Тут бы, казалось бы, взять бы, да и прокуратуре заинтересоваться этим», – рассказал переселенец.

Теперь, согласно решению суда, УТСЗН обязано выплатить всю сумму полностью – 40 тыс. грн.

Дело осталось за малым – отнести решение в исполнительную службу, которая обяжет выплатить положенное долгожданное пособие. Эти деньги необходимы на лечение Вани, которому требуется очередная дорогостоящая операция на сердце.

По материалам видеосюжета ТК «TV-7 Мариуполь». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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