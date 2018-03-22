В Донецке горело предприятие (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке сегодня, 22 марта, около 7 утра, в Пролетарском районе наблюдался сильный пожар. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Донецк. Пожар. 7 утра. Чулковка», – пишут пользователи.

Неизвестный: «7 утра, треск шифера, в том году только крышу сделали»;

Герман: «А что именно горело? Не могу припомнить где я видел это здание. Это не возле "Эксперементальной"?»;

Александр: «Не удалось отжать? Решили спалить?»;

Максим: «Завод по производству пакетов».

Позднее появилась информация, что пожар произошел на заводе, который производит мыло, пакеты и пр. «Горели упаковки дял жидкого мыла и т.д.», – сообщили пользователи.