В Донецке горело предприятие (Фото). Новости

В Донецке горело предприятие (Фото)

22.03.18 22:12dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В неподконтрольном Донецке сегодня, 22 марта, около 7 утра, в Пролетарском районе наблюдался сильный пожар. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Донецк. Пожар. 7 утра. Чулковка», – пишут пользователи.

  • Неизвестный: «7 утра, треск шифера, в том году только крышу сделали»;
  • Герман: «А что именно горело? Не могу припомнить где я видел это здание. Это не возле "Эксперементальной"?»;
  • Александр: «Не удалось отжать? Решили спалить?»;
  • Максим: «Завод по производству пакетов».

Позднее появилась информация, что пожар произошел на заводе, который производит мыло, пакеты и пр. «Горели упаковки дял жидкого мыла и т.д.», – сообщили пользователи.

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