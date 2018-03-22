«Скорая» по-новому: В Мариуполе отказались приехать к больному с температурой 40. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) «скорая» помощь отказалась приехать к больному с высокой температурой. Родственникам порекомендовали принять меры самостоятельно или обратиться к участковому врачу.

Так, у Романа заболел отец. Температура поднялась до 40 градусов. Парень позвонил в «скорую», но вызов не приняли, а дали совет как сбить температуру. «Нам сказали, что нужно сделать, и заявили о том, что высокая температура не является причиной вызова скорой медицинской помощи. Тогда я во время разговора добавил, что у него не только поднялась температура, он начал задыхаться и у него пошла по телу сыпь, тогда уже мне сообщили, что "ждите, в течение часа приедет "скорая""», – рассказал мариуполец.

«Скорая» все-таки приехала, причем через 5 минут. Заболевшему помощь оказали.

Медицинская реформа разделила «скорую» помощь на неотложную и экстренную. Неотложную теперь оказывают врачи первичного звена. В «скорой» отмечают, для пациента с высокой температурой достаточно приезда терапевта или семейного врача. «Высокие температуры, высокое давление, обострение хронических заболеваний – они оказывают им помощь. В выходные, праздничные дни вся нагрузка ложиться на "скорую" помощь. Мы выезжаем везде – и на температуры, и на давление», – рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Андрей Кононов.

В оперативно-диспетчерском отделе станции скорой помощи телефоны звонят беспрерывно. В выходные дни количество вызовов увеличивается почти вдвое – до 350 в день. Главное требование к «скорой» помощи – успеть вовремя приехать на экстренный вызов, когда жизни реально угрожает опасность.

Медики отмечают, многое зависит и от тех, кто звонит на номер «103». «Назвать ФИО, год рождения, адрес, доступ в дом/квартиру, если есть домофон, убрать домашних животных. Т.е. свободный доступ к пациенту, который нуждается в экстренной медицинской помощи», – сказал Андрей Кононов.

На приезд «скорой» на экстренный случай по новым правилам дается 10 минут. С учетом сложных погодных условий – до 20. Время выезда и приезда к больному фиксируется. Каждая машина «скорой» снабжена GPS-навигатором и планшетом.

Ежедневно в Мариуполе дежурит 35 бригад. Из них только треть – врачебные. Станция «скорой» помощи всего на 30% обеспечена врачебными кадрами. Большинство из них – пенсионного возраста. Фельдшеров пока хватает. Их в рамках реформы обещают в скором времени переучить на парамедиков.

По материалам видеосюжета ТК «TV-7 Мариуполь». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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