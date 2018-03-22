Захарченко анонсировал в «ДНР» автострахование. Новости

«Глава ДНР» Александр Захаренко анонсировал принятие «закона» об автостраховании в ближайшее время. Заявление на эту тему он сделал сегодня, 22 марта, пишут местные интернет-ресурсы.

«На сегодня разрабатывается законопроект о страховании. Ключевым вопросом является автостраховка. Предложения от МВД сейчас рассматриваются и учитываются. Закон будет в ближайшее время принят», – сказал Захарченко.

О подготовке «закона Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО) говорили в «ДНР» в августе 2017 года. Тогда сообщалось, что нормативный документ создан на основе законодательства РФ и направлен на защиту лиц, пострадавших при ДТП.