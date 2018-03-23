Порошенко обсудил с главой МИД Франции миротворцев на Донбассе. Новости

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом обсудил с ним перспективы миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба главы государства.

В пресс-службе уточнили, что Порошенко и французский дипломат обсудили ситуацию на Донбассе, в частности «перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала бы всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы».

Стороны подчеркнули важность выполнения условий безопасности Минских договоренностей и отметили важность продолжения работы в «нормандском формате». Собеседники также говорили о том, что поддерживают необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции.

Напомним, посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что размещение миротворческой миссии на Донбассе не означает, что с России снимут санкции.

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