Вуз-переселенец планирует открыть филиал в Турции. Новости

Расширить научный, культурный и языковый опыт студентов Луганщины планируют в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля (перемещен из Луганска в Северодонецк, Луганская обл.). Об этом рассказала ректор вуза-переселенца Ольга Поркуян (на фото).

По ее словам, в планах – открыть в Турции филиал Восточноукраинского национального университета. «Закрываясь в пределах страны невозможно эффективно развиваться», – считает ректор.

Как отметила Поркуян, студентам, которые учатся на таких специальностях, как «Туризм», «Менеджмент», «Отельно-ресторанное дело», важно дать возможность проходить практику за границей.

В Стамбуле ректор вуза подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией университетов Кавказа – «KUNIB». Эта международная организация объединяет около 70 образовательных учреждений Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана и других. «Мы заинтересованы в стажировке наших преподавателей, в обмене наших студентов. Мы заинтересованы в двойных дипломах. Это сейчас ценится в мире, когда студент, заканчивая вуз, получает не один диплом, а сразу дипломы двух университетов… Когда какую-то часть времени студент учится в одной стране, часть – в другой», – рассказала она.

Кроме того, в университете рассказали, что к ним хотят присоединиться еще 2 профильных техникума. Окончательное решение о присоединении вынесет Министерство образования. Для этого нужно официальное обращение обладминистрации, по словам же Поркуян, устная договоренность – уже достигнута.

Ранее сообщалось, что ректор вуза-переселенца Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля Ольга Поркуян стала победительницей в конкурсе «Женщина Украины 2018» в номинации «Высшее образование».

Напомним, Ольга Поркуян – доктор технических наук, профессор, автор 7 книг и монографий, 8 патентов и авторских свидетельств, более 150 научных статей, единственная финалистка конкурса «Женщина Украины 2018» из восточной Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам: ТК: «Донбасс»

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