Жены, любовницы, собаки: Запад может ударить персональными санкциями по России. Новости

Россия довольно самодостаточна и повлиять на нее трудно ради возвращения Донбасса, единственное, что может помочь, – это если Запад ударит по РФ персональными санкциями в отношении российской элиты. Об этом рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

«Россия довольно самодостаточна, благодаря территории, немаленькому населению, поэтому повлиять на нее очень трудно. В этой самодостаточности важную роль играет привычка населения к низкому уровню жизни. Наши люди привыкли жить бедно, они всегда жили бедно. Более того, они никогда не жили так хорошо, как при Путине», – говорит он.

«Нам нельзя перекрыть газ, перекрыть воду – у нас свое есть. Единственное в чем мы не самодостаточны – это жизнь нашей элиты, которая очень сильно зависит от Запада. Жены, любовницы, дети, собаки – они в основном на Западе. Если взять верхнюю сотню [российской элиты], то у них у всех там замки, виллы, счета. Все это – где-то, не здесь», – продолжил Гозман.

По его словам, несмотря на снижение уровня жизни в России после введения санкций за аннексию Крыма, он все равно выше, чем был при советской власти, а оказать влияние на РФ могут только персональные санкции в отношении российской элиты. «Это может быть очень болезненным, но на Западе есть две вещи, которые препятствуют этому… Бизнес есть бизнес. А второе, что ограничивает сегодня Запад от резких действий, это западные традиции и законы», – отмечает политик.

«Они говорят: "Жены, дети, собаки – они ж ни в чем не виноваты. Да, мы знаем, что конкретный олигарх Пупкин причастен к этому и этому. Олигарха Пупкина мы действительно блокируем и не даем ему с собакой повидаться, не пускаем его на свою священную землю, но его жена, подруга и его кошка ни в чем не виноваты, поэтому пускай живут в своих замках в Испании"», – прокомментировал Гозман санкционную политику Запада.

«Это единственная болезненная точка, которую я пока вижу, по которой Запад может ударить», – добавил он.

Гозман также считает, что после президентских выборов в России, главный вопрос – будет ли РФ ввязываться в новые войны, не только на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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