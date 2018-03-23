Порядка кредитования по программе «Доступное жилье» пока нет. Новости

По получению кредита участниками программы «Доступное жилье» утвержденного порядка пока нет, но над ним работают. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

«Что касается того, что у большинства людей нет средств на внесение 50% стоимости. Не могу сказать, что это подавляющее большинство, но такие люди действительно есть, которые не могут внести половину стоимости жилья. Закон предусматривает или оказание поддержки в 50%, или возможность получить кредит под 7% годовых», – говорит он.

«В прошлом году порядком, регламентирующим реализацию программы, предусмотрен лишь порядок компенсации части стоимости жилья. По кредиту порядка нет. Конечно, мы поднимали и в прошлом году этот вопрос перед центральными органами исполнительной власти, и в этом году тоже будем его поднимать», – продолжил Комнатный.

По его словам, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству работает над вопросом кредитования участников программы «Доступное жилье». «Не дожидаясь решения этого вопроса, мы налаживаем сегодня сотрудничество с банковскими учреждениями. Уже с двумя банками подписаны меморандумы о том, что они смогут докредитовывать участников программы на ту сумму средств, которой им не хватает для участия в программе», – сказал он.

«Главное для нас – синхронизировать работу Госмолодежьжилье и банка, чтобы гражданин мог одновременно получить и государственную поддержку, и получить кредит», – добавил Комнатный.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: